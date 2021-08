Streamingdienst SkyShowtime komt in 2022 naar Nederland

Nederland kan volgend jaar een nieuwe streamingdienst verwelkomen: SkyShowtime. De dienst Comcast en ViacomCBS wordt vanaf volgend jaar beschikbaar gesteld in diverse Europese landen.

Content

Via de nieuwe streamingdienst zal content te zien zijn van partijen als Peacock, Showtime, Paramount+ en Sky. Bij de start van de dienst zal er ruim tienduizend uur aan content

op de dienst te zien zijn. Er zijn nog geen prijzen bekend gemaakt voor de nieuwe dienst.

Europa

De dienst komt volgend jaar beschikbaar in meer dan 20 Europese landen. Naast Nederland wordt de dienst volgend jaar ook gelanceerd in onder andere Spanje, Slovenië, Slowakijke, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Tsjechië, Polen, Portugal, Roemenië en Servië. De exacte lanceerdatum is nog niet bekend gemaakt.

De streamingdienst gaat in Nederland de strijd aan met streamingdiensten als Netflix, Disney+, Videoland en Prime Video van Amazon.