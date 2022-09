Vanaf zaterdag 24 september is de nieuwe streamingdienst Symphony beschikbaar in Nederland. Een streamingdienst voor klassieke concerten.

Streamingdienst

De streamingdienst gaat zich richten op het aanbieden van on-demand klassieke live-optredens. De dienst is voor 9,95 euro per maand beschikbaar met een proeftijd van 14 dagen. Daarnaast komt de nieuwe streamingdienst ook met eigen content onder de noemer “Symphony Legends’. “Om dit mogelijk te maken is Symphony een unieke samenwerking aangegaan met een groeiend aantal wereldberoemde orkesten, zoals het Montreal Symphony Orchestra, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Boedapest Festivalorkest en het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. Deze deelnemende orkesten zullen elk jaar vier exclusieve live-optredens verzorgen“, aldus de nieuwe streamingdienst.

Beschikbaarheid

Kijken naar de content van Symphony kan via een webbrowser, met een app voor Apple’s iOS en Android en diverse smart-tv’s zoals LG en Samsung. Later dit jaar volgen apps voor de Fire TV Stick (Amazon) en Apple TV. De uitzendingen zijn in HD-kwaliteit. Content in 4K-kwaliteit is volgens de dienst voorlopig nog niet beschikbaar.

