Radio Spannenburg, de streekomroep van De Fryske Marren, is sinds deze week ook te horen via de digitale ether (DAB+). De uitzendingen via de digitale ether worden geëxploiteerd door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland.

Uitzendgebied fors uitgebreid

Met de uitzendingen via DAB+ is Radio Spannenburg in een groter gebied te ontvangen. “Er is bovenop de toren van Spannenburg een opstelpunt gemaakt, waardoor we zowel in De Fryske Marren als onze buurgemeente Súdwest-Fryslân goed te ontvangen zijn via DAB+. We zijn nu ook te ontvangen in plaatsen als Sneek, Bolsward, Wommels en Makkum. In de auto kun je ons zelfs tot Leeuwarden en Harlingen ontvangen. Dat is leuk nieuws voor luisteraars, want je hebt geen last meer van ruis als je het FM-gebied van Radio Spannenburg verlaat”, aldus omroepcoördinator Ronald van der Pol van de lokale omroep.

De uitzendingen zijn te horen via kanaal 8C in een groot deel van Friesland. Wereldwijd kan de radiozender worden beluisterd via Internet.