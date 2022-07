Vanaf nu vormen de drie lokale omroepen RTV Slingeland uit Winterswijk, Gelre FM uit Oost Gelre en Aladna FM uit Aalten, één streekomroep: ‘1Achterhoek’.

130.000 inwoners

De nieuwe streekomroep komt toe aan de landelijke wens om het nieuws dichtbij de burger te brengen. Met radio, televisie en online nieuwsmedia bereikt 1Achterhoek 130.000 inwoners in de Achterhoek via deze mediakanalen.

“Nieuwe start”

“Het is echt een nieuwe start voor de streekomroep 1Achterhoek waarbij iedereen kan aanhaken”, zegt voorzitter Hylke ter Beest van de Stichting Achterhoekse Publieke Omroep

Programmering

Vanaf 1 juli 2022 zendt 1Achterhoek overdag een dagprogramma uit met nieuws en actualiteiten en muziek op de radiozenders. In de avond en voor een groot deel in het weekend zijn de programma’s op de radio lokaal gericht. Er is muziek, themamuziek, muziek voor doelgroepen en op het halve uur een journaal met lokaal en regionaal nieuws.

Website en app

Er is een nieuwssite en een app van 1Achterhoek waarop alles te volgen is. Voor de uitzendingen op televisie geldt dat dit medium continue nieuws en actualiteiten uit de drie gemeenten gaat brengen. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er ‘s middags de journaaluitzendingen die dagelijks herhaald worden.

LTMA

Doordat de drie lokale omroepen 1Achterhoek vormen, voldoet de streekomroep voor het Commissariaat voor de Media vereiste Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) op radio, tv, internet en social media. In deze lijn voor de media in Nederland werkt 1Achterhoek samen met omroep Gelderland. “De samenwerking met Omroep Gelderland heeft vele voordelen: behalve delen in de nieuwsvoorziening kunnen we nu een breder publiek bereiken.”, aldus ter Beest.

Regio8

Naast 1Achterhoek is ook Regio8 actief als streekomroep in een ander deel van de Achterhoek. Regio 8bedient Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Berkelland.

Meer informatie via de website van de streekomroep.

