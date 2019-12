Streekomroep WOS binnenkort in HD-kwaliteit te zien bij Caiway

De streekomroep voor het Westland, WOS, is vanaf 6 januari te zien in HD-kwaliteit via aanbieder Caiway. De uitzendingen in standaard kwaliteit (SD) en teletekst worden met ingang van die datum gestaakt. De zender blijft te zien via voorkeuzezender 12 via Caiway.

Langgekoesterde wens

Met het uitzenden in HD-kwaliteit komt een langgekoesterde wens uit voor de WOS aldus de omroep via haar website. Al geruime tijd zijn de WOS programma’s in HD-kwaliteit te zien op de website. Tot op heden werd de zender nog niet in HD doorgegeven bij kabelmaatschappijen, maar daar komt dus verandering in. “Op deze manier komen de beelden die door de omroep worden gemaakt nog beter tot hun recht en zien de programma’s er nog een stuk beter uit.”, aldus de omroep.

SD-kwaliteit

Gevolg is wel dat de zender niet meer in lagere kwaliteit te zien is. Een kleine groep kijkers die nog geen HD-tv of HD-ontvanger heeft, kan de WOS dus mogelijk niet meer zien bij Caiway.

Teletekst

Nu de WOS per 6 januari in HD wordt uitgezonden, is de omroep ook gedwongen die dag afscheid te nemen van teletekst. Het aanpassen van de teletekstcomputer naar HD wordt een dusdanig kostbare onderneming, dat besloten is daarmee te stoppen.

Ziggo

Voor kijkers die een abonnement hebben bij Bij KPN, Ziggo, Telfort, XS4All of T-Mobile blijft de WOS voorlopig te zien in de standaard kwaliteit.

Website

Om na te gaan of jij de WOS na 6 januari nog kunt ontvangen, is er een speciale pagina in het leven geroepen: WOS.nl/HD