Radiozender Sublime in het teken van de Fashion Week

Radiozender Sublime staat deze week in het teken van de Fashion Week. Er wordt aandacht besteedt aan de Fashion Week tijdens de radioprogramma’s op Sublime alsmede via diverse podcasts.

“Je kunt er niet meer omheen”

“Samen met de Dutch Sustainable Fashion Week, Elle en Esquire nemen we je mee in de wereld van fashion met interviews in de ochtendshow SUBLIME Sunrise, verschillende podcasts en constructieve ontwikkelingen in Het Nieuws van de Vooruitgang. Want je kunt er niet meer omheen. Voor een beetje fashionista moet een outfit tegenwoordig niet alleen stijlvol zijn, maar ook eerlijk en milieuvriendelijk. Omdat SUBLIME staat voor vooruitgang, duiken we een week lang in de fashionwereld van nu.”, aldus de radiozender op haar website.

Podcasts

Komende week gaan Creative Director Esther Coppoolse van Elle en hoofdredacteur van Esquire Arno Kantelberg in een podcast dieper in op de verantwoordelijkheid van modebladen als het gaat om een duurzamere mode-industrie. Muzikanten Benjamin Herman en Steffen Morrison vertellen over wat duurzame mode voor hen betekent.

De directeur van Van Uffelen laat zien met welke duurzame dilemma’s de modezaak te maken heeft en welke belangen er meespelen in de modebranche. Sjaak Hullekes, die Duncan Laurence aangekleed heeft voor het Songfestival neemt je mee in de wereld van kleding ontwerpen.

Mode-icoon

Daarnaast hoor je extra veel muziek van artiesten die de status van ‘mode-icoon’ hebben, zoals Adele, Pharrell Williams, Grace Jones, Justin Timberlake, Frank Sinatra en Prince.

Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren naar de radiozender kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.