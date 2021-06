Sublime komt met tijdelijke online radiozender ‘Prince Radio’

Op de geboortedag van Prince lanceert Candy Dulfer in samenwerking met radiozender Sublime een eigen online radiozender: Prince Radio.

“Meest gedraaide artiesten op Sublime”

Prince is een van de meest gedraaide artiesten op Sublime en wordt door de luisteraars van Sublime veel gekozen in verschillende toplijsten van de funk, soul en jazz-zender. Candy Dulfer trad meerdere malen op met Prince en stond in zijn voorprogramma. Ze haalde veel inspiratie uit hun ontmoetingen. “Daarom besloot ze als eerbetoon samen met radiozender Sublime Prince Radio te starten waar je 24 uur per dag kunt luisteren naar de classics van Prince, bijzondere albumtracks en producties voor andere artiesten. Candy is tevens de stem van Prince Radio, je hoort haar tussen de muziek door“, aldus de radiozender in een persbericht.

“Veel moois nagelaten”

Candy Dulfer: “Prince heeft ons zoveel moois nagelaten; een wereld van fantastische muziek, die bijna onuitputtelijk lijkt. Ik mis hem vreselijk, net als al zijn vrienden en fans, maar we kunnen nog heel lang teren op al die liefde die hij ons via zijn muziek naliet”

Funk & Disco

Daarnaast bestaat deze week Sublime’s vrijdagmiddagshow Funky Friday twee jaar. Om die reden lanceert Sublime naast Prince Radio, een nieuw online channel: ‘Sublime Funk & Disco’. “Op deze online radiozender hoor je de beste funk, soul, disco en danceclassics.“, aldus de radiozender.

De themazenders zijn te beluisteren via de website van de radiozender, de Sublime-app en deze link.

Sociale media: