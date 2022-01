Op 18 februari vindt de eerste editie van de Sublime Awards plaats. Met de prijzen zet de radiozender nationale funk-, soul- en jazzartiesten in de schijnwerpers. Daarnaast is er ook een prijs voor beste internationale act.

“Verbinding”

Martijn Soetens, Music Director van Sublime: “Funk-, soul- en jazzmuziek in Nederland zorgt voor verbinding en verrijkt het muzikale landschap. Met de Sublime Awards vieren we deze muziek“.

Categorieën

Vanaf maandag 31 januari kan er gestemd worden voor de publieksprijzen in de volgende categorieën:

Best Song 2021

Best Album 2021

Best Talent 2021

Dutch Jazz 2021

Best Artist 2021

Best International Act 2021

Sublime Oeuvre Award

Daarnaast reikt de radiozender de Sublime Oeuvre Award uit aan een funk-, soul of jazzartiest. Deze prijs is een juryprijs. Onder andere Candy Dulfer, Jaap Brienen (dj Sublime) en Rob Manga (dj Sublime) maken deel uit van de jury. Vanochtend werden de genomineerden in de categorie ‘Best Talent’ bekendgemaakt: Leonard Luka, Dragonfruit, Moods, Latanya Alberto, JAEL en Joya Mooi. Deze hele week worden er elke dag meer genomineerden bekendgemaakt in de ochtendshow van de radiozender

Vanaf volgende week maandag, 31 januari, kan er gestemd worden, de uitreiking is op 18 februari.

