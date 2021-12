Tot en met 2 januari wordt de Sublime Top 1000 opnieuw uitgezonden door Sublime. De lijst is in november van dit jaar al eerder uitgezonden door de radiozender.

Sublime Top 1000

De Sublime Top 1000 is eerder dit jaar samengesteld door de luisteraars van Sublime en bevat de allerbeste funk, soul en jazz ooit gemaakt. “Vanwege de vele mooie reacties op de lijst heeft de radiozender besloten om de Sublime Top 1000 nog een keer uit te zenden, maar dan non-stop.”, aldus de radiozender is een persbericht.

5-jarig jubileum

Voorgaande jaren bestond de lijst uit 500 platen, maar vanwege het 5-jarig jubileum van lijst bestond de lijst dit jaar uit 1000 platen. Ook stond er een andere plaat dan voorgaande jaren op nummer 1, namelijk Otis Redding met (Sittin’ on) The Dock Of The Bay. Amy Winehouse met Back to Black werd als runner up gekozen. Marvin Gaye met What’s Going On is terug te vinden op nummer 3, waar deze track de voorgaande twee jaar op nummer 1 stond.

Luisteren

De gehele lijst wordt tot en met zondag 2 januari uitgezonden op Sublime, elke dag tussen 07:00 en 19:00 uur. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie op de website van de radiozender.