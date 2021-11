De finaledag van de Sublime Top 1000 is vandaag niet alleen live te volgen via Sublime maar ook via Ziggo TV.

Sublime Top 1000

Sinds vier jaar brengt Sublime elk jaar een hitlijst die is samengesteld door de luisteraars van de radiozender. Dit jaar, het vijfde jaar, wordt de lengte van de lijst ter ere van het eerste lustrum verdubbeld. Daar waar bij voorgaande edities de lijst bestond uit 500 funk-, soul- en jazzplaten, staan er dit jaar 1000 platen in de lijst. Vandaag, vrijdag 12 november, worden de hoogst genoteerde platen gekozen door de luisteraars van de radiozender uitgezonden.

Ziggo TV

De finaledag is vandaag niet alleen live te volgen via Sublime zelf maar ook via Ziggo TV. Dit kanaal is voor alle abonnees van Ziggo zonder meerkosten te zien via het digitale basispakket op kanaal 13 en/of Ziggo GO. De finaledag wordt gepresenteerd door Angelique Houtveen, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Pete Philly. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De uitzending via Ziggo TV is te zien van 8.00 uur tot 19.00 uur.

Meer informatie via de website van de radiozender.

