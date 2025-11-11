De commerciële radiozender Sunrise FM is sinds dinsdag 11 november weer te beluisteren via de FM in de regio Rotterdam. De radiozender was sinds 1 september niet meer te beluisteren via de FM.

Nieuwe frequenties

Tijdens de veiling voor regionale radiofrequenties eerder dit jaar haalde Stichting Masalsa, de stichting achter Sunrise FM, frequentiepakket B07 binnen. Dit frequentiepakket heeft steunzenders in Den Haag (89,8 MHz) en Rotterdam (102,3 MHz). Dit pakket werd tot 1 september gebruikt door Amor FM. Amor FM heeft inmiddels een nieuw frequentiepakket in gebruik genomen. Sunrise FM was tot op heden niet te beluisteren via de nieuwe frequenties.

Vertraging

De radiozender zond tot 1 september in de omgeving van Rotterdam uit op de lokale commerciële radiofrequentie 104,2 MHz. Deze frequentie is per 1 september onderdeel geworden van frequentiepakket B05. Op dit frequentiepakket is sinds 1 september GLXY.RADIO te horen. Levering van de nieuwe FM-zenders had vertraging opgelopen waardoor de radiozender tijdelijk niet te beluisteren was via de FM in de regio Rotterdam en Den Haag via haar nieuwe frequenties. Inmiddels zijn de uitzendingen in de regio Rotterdam gestart via 102.3 MHz. Binnenkort wordt ook de frequentie in Den Haag (89.8 MHz) in gebruik genomen.

DAB+

Sunrise FM was de afgelopen periode overigens nog wel te beluisteren in de digitale ether (DAB+). De radiozender zendt via DAB+ uit via kanaal 5B in Zeeland en Zuid-Holland. Daarnaast is de radiozender te beluisteren bij providers KPN (kanaal 866) en Ziggo (kanaal (862) en wereldwijd via Internet.