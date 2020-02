Super Bowl live te volgen op FOX Sports en BBC One

Komende nacht wordt de de Super Bowl gespeeld tussen Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers en is live te volgen via FOX Sports en BBC One.

54e editie

De Super Bowl wordt voor de 54e keer gehouden en is de finale van het American Football seizoen 2019 van de NFL (National Football League). Super Bowl LIV wordt gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami, dat plaats biedt aan ruim 65.000 toeschouwers. Demi Lovato zingt voorafgaand aan de wedstrijd het Amerikaanse volkslied en de altijd veelbesproken halftime show is deze editie in handen van Jennifer Lopez en Shakira.

FOX Sports

FOX Sports 1 doet live en uitgebreid verslag van de Super Bowl. Om 23.00 uur begint de speciale Super Bowl-uitzending. Presentator Pascal Kamperman wordt vergezeld door voormalig spelers Ricky Tjong-A-Tjoe en Geraldo Boldewijn en NFL-kenners Neal Petersen en Hubert Bedford. Ronald van Dam en Ronald Buijs verzorgen het Nederlandse commentaar bij de wedstrijd.

FOX Sports 1 is bij een aantal aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij KPN is de zender te zien via kanaal 14. Liefhebbers van American Football die geen abonnee zijn van de sportzender kunnen een dagpas bestellen. Bij Ziggo kan dat via deze pagina.Via FOX Sports 6 is de wedstrijd met Amerikaans commentaar te bekijken. Meer informatie over de uitzending van FOX Sports rond de Super Bowl vind je hier.

BBC One

Ook de Britse publieke televisiezender BBC One doet live verslag doen van de 54e editie van de Super Bowl. De uitzending op BBC One begint om 00.15 uur. De voorbeschouwing is te zien op BBC Two. Bij aanbieder Ziggo is BBC One te zien via kanaal 61.