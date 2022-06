Vandaag gaat het tennistoernooi Wimbledon van start. Het evenement is live te volgen via Eurosport en Ziggo Sport.

Grandslam

The Wimbledon Championships, beter bekend als Wimbledon, is het oudste tennistoernooi ter wereld en is een grandslamtoernooi. Het toernooi wordt beschouwd als het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Het is tevens het grootste grastennistoernooi en is een van de weinige tennistoernooien die spelers verplichten witte kleding te dragen.

Nederlanders

Aan de editie van dit jaar doen vier Nederlanders mee: Tim van Rijthoven, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus. De spelers komen vandaag en morgen al in actie.

Eurosport

Eurosport zendt het tennistoernooi live uit via haar televisiezenders. Daarnaast zijn alle wedstrijden ook te volgen via de Eurosport Player en Discovery+. Alle informatie over de uitzendtijden vind je hier.

Ziggo Sport

Ook Ziggo Sport zendt veel tennis uit vanuit Wimbledon. Speciaal voor dit toernooi is het speciale tenniskanaal Ziggo Sport Tennis tijdelijk toegevoegd aan het basispakket van de aanbieder. De zender is te vinden op kanaal 406.

BBC

Ook de BBC besteedt uitgebreid aandacht aan het toernooi via haar televisiezenders. De zenders BBC One en BBC Two zijn via de meeste aanbieders in Nederland te zien in het digitale basispakket.

Meer informatie over het toernooi vind je hier.