Super sportweekend op Ziggo Sport met El Clásico en Formule 1

Dit weekeinde zijn er veel live sportevenementen te zien op Ziggo Sport. De zender moet zelfs een extra kanaal inzetten om alle evenementen live te tonen aan de abonnees van Ziggo.

Formule 1

Dit weekeinde wordt op het Autódromo Internacional do Algarve de Formule 1 Grand Prix van Portugal verreden. De race is zondag vanaf 13.00 uur te zien op Ziggo Sport. Deze zender is voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie zonder meerkosten te zien via kanaal 14. Voor liefhebbers van de autosport zonder abonnement op Ziggo kunnen terecht bij het aanvullende sportpakket Ziggo Sport Totaal.

Kanaal 13

De kwalificatie voor de race is vandaag, zaterdag 24 oktober, voor Ziggo-abonnees zonder meerkosten te zien via Ziggo TV op kanaal 13 (ipv kanaal 14). Dit heeft te maken met het feit dat ook de Spaanse voetbalklassieker El Clásico vandaag live te zien is via de “gratis” sportzender.

El Clásico

De Spaanse voetbalklassieker El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid is vanmiddag live te volgen via Ziggo Sport op kanaal 14 op alle abonnees van Ziggo. Voetballiefhebbers die geen abonnee zijn bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport. Vanaf 15.25 uur beginnen Jack van Gelder en Marco van Basten met voorbeschouwen op El Clásico. De wedstrijd zelf begint om 16.00 uur. Het commentaar is in handen van Sierd de Vos.

Nog een klassieker

Om 18.30 uur is er ook nog een voetbalklassieker te zien uit de Engelse Premier League op Ziggo Sport: Manchester United – Chelsea. De voorbeschouwing op deze wedstrijd begint om 18.10 uur en is live te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.

Meer informatie over het sportweekend op de sportzender vind je hier.

Sociale media: