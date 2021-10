Sven Kockelmann en Fidan Ekiz maken overstap naar WNL

Sven Kockelmann en Fidan Ekiz gaan het programma Op1 presenteren voor Omroep WNL. Dit maakt de omroep vandaag bekend in een persbericht.

Op1

Presentator en journalist Sven Kockelmann wordt samen Fidan Ekiz een nieuw presentatieduo voor Omroep WNL bij het programma Op1. Tevens zal Kockelmann andere journalistieke programma’s gaan maken voor de omroep. Met de komst van Sven Kockelmann en Fidan Ekiz zal WNL vanaf 2022 twee avonden per week voor rekening nemen in het avondprogramma van NPO 1. Nu al presenteren Welmoed Sijtsma en Jort Kelder een avond. Het nieuwe duo gaat vanaf januari aan de slag.

“Feeststemming”

WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes laat weten in een feeststemming te zijn. Huisjes: “Ontzettend blij met deze prachtige, verdere journalistieke versterking van Omroep WNL.”

“Geen gemakkelijke beslissing”

Sven Kockelmann: “Toen Bert mij benaderde en me vertelde over zijn plannen, werd ik meteen enthousiast. Vooral de ambities van WNL rond de actuele politieke en economische journalistiek spreken me zeer aan. En hoewel het bepaald geen gemakkelijke beslissing was de KRO-NCRV na bijna dertig jaar te verlaten, kijk ik er erg naar uit mijn bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van WNL.”

