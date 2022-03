Vanaf vandaag gaan de uitzendingen van Sweet Rock Radio van start. De radiozender is in een deel van Den Haag te beluisteren via de middengolf en wereldwijd via Internet.

Rockmuziek

De radiozender biedt naar eigen zeggen een muziekmix van non-stop naar easy pop- en (soft) rockmuziek “De muziek is zorgvuldig en met liefde voor deze muzieksoort samengesteld“, aldus de radiozender in een persbericht.

Middengolf en Internet

Sweet Rock Radio zendt uit via internet, op de middengolf op een zogenoemde LPAM frequentie via AM 1485 Khz en via een app (Via Google Play en Apple Store). De middengolffrequentie is te beluisteren in een deel van de gemeente Den Haag (Loosduinen en Houtwijk) en de randgemeenten rond Den Haag (Rijswijk, Monster en Naaldwijk). “Let op atmosferische omstandigheden hebben invloed op het AM radiosignaal in de ether“, aldus de radiozender.

De stem van Sweet Rock Radio is niemand minder dan Bart van Leeuwen. Van Leeuwen was in het verleden actief bij radiozenders als Radio Veronica en Radio 538.

Meer informatie via de website van de radiozender.