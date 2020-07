T-Mobile introduceert nieuwe dienst: T-Mobile TV

Vandaag introduceert T-Mobile een nieuwe en verbeterde tv-dienst, T-Mobile TV, waarmee de consument meer keuzevrijheid en gebruiksgemak ervaart. Dit bericht het telecombedrijf in een persbericht.

Persoonlijk Kijkprofiel

Zo ontvangen klanten dankzij een Persoonlijk Kijkprofiel aanbevelingen op maat en kunnen ze programma’s tot zeven dagen gratis terugkijken. Ook introduceert het bedrijf Cloud Opnemen om onbeperkt programma’s op te nemen. De provider is al gestart met het uitrollen van de nieuwe tv-dienst bij bestaande klanten van T-Mobile Thuis. Vanaf vandaag is de nieuwe tv-dienst ook beschikbaar voor nieuwe klanten.

TV Anywhere

De telecomprovider zet ook een grote stap in het seamless kijken en doorkijken op welk apparaat dan ook. De vernieuwde (binnenkort te lanceren) TV Anywhere app zorgt er namelijk voor dat de klant dezelfde ervaring en functies ervaart op ieder apparaat en op ieder gewenst moment.

Nieuwe dienst

Bestaande klanten zullen in de komende maanden gefaseerd overgezet worden naar de nieuwe tv-dienst. Ze kunnen hun TV Box gewoon blijven gebruiken en krijgen automatisch bericht wanneer zij worden overgezet. De nieuwe dienst is uitsluitend af te nemen in combinatie met een internetabonnement van T-Mobile Thuis voor € 15,- extra per maand.

Meer informatie: https://www.t-mobile.nl/thuis/interactieve-tv/tmobile-tv