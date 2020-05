“T-Mobile nog altijd best geteste mobiele netwerk van Nederland”

T-Mobile heeft nog altijd het beste mobiele netwerk van Nederland. Dit bericht het telecombedrijf in een persbericht naar aanleiding van berichtgeving over een onderzoek van het magazine Connect. Hieruit zou blijken dat Vodafone in Nederland het beste netwerk heeft. Deze conclusie is echter gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten.

Crowd sourced-data

De publicatie van connect van afgelopen week was puur gebaseerd op crowd sourced data. Dit representeert slechts 20 procent van de totale data die wordt gebruikt om het best geteste mobiele netwerk te bepalen, aldus de provider.

T-Mobile op kop

Vandaag heeft Umlaut een Benchmarking Framework rapport gepubliceerd met een overzicht en rangschikking van alle publieke Mobile Benchmarks. Daarin gaat T-Mobile Nederland nog altijd op kop als best geteste mobiele netwerk in Nederland. T-Mobile wint de benchmark met 977 van de 1000 punten en een ‘uitmuntende prestatie’ – gebaseerd op de laatst uitgevoerde publieke Mobile Benchmark voor Nederland (2019), uitgevoerd door umlaut (voorheen P3) en connect.

KPN op 2, Vodafone op 3

Met deze score behaalt T-Mobile de hoogte score ooit getest door umlaut wereldwijd en is T-Mobile het meest bekroonde netwerk van Nederland. In de umlaut Mobile Benchmark The Netherlands 2019 liet T-Mobile haar concurrenten achter zich met

16 punten (KPN) en 18 punten (Vodafone).

Meer informatie op de website van T-Mobile.