Europees onderzoek: Vodafone heeft beste netwerk van Nederland

Het netwerk van Vodafone is het beste mobiele netwerk van Nederland. Dat zou blijken uit onderzoek van Umlaut. Het onderzoek is gepubliceerd door het Duitse magazine Connect Magazine.

28 Europese landen

Umlaut onderzocht de kwaliteit van mobiele telefonienetwerken in 28 Europese landen. In Nederland is volgens Umlaut het netwerk van Vodafone het beste. “Wij zijn ontzettend trots dat we het beste netwerk van Nederland hebben. Ook in Europa gooien we hoge ogen. Daar komen we maar liefst als tweede uit de bus van de in totaal 94 geteste mobiele netwerken. Onze investeringen in ons GigaNet worden hier absoluut mee beloond.”, aldus Jeroen Hoencamp, CEO van Vodafone Ziggo.

Methodiek

Voor het uitvoeren van het onderzoek gebruikte Umlaut een crowdsourcing meetmethodiek, die op de achtergrond draait van smartphones. Via die methodiek worden gegevens van klanten die daar toestemming voor hebben gegeven automatisch doorgestuurd via de mobiele data. Het onderzoek richt zich vervolgens op dekking, bandbreedte en latency, oftewel de reactietijd. “Dat Vodafone het beste scoort op dekking en latency is voor ons, maar voornamelijk voor onze klanten natuurlijk heel goed nieuws.”, aldus Hoencamp.

Nederland

De Nederlandse netwerken doen het over het algemeen erg goed in de test van Umlaut. Gemiddeld scoort Nederland qua mobiele netwerken 914 punten, het hoogste puntenaantal van Europa.

Telia

De Zweedse aanbieder Telia heeft volgens onderzoeksbureau Umlaut het beste netwerk van de 28 Europese landen die meededen aan het onderzoek. Vodafone Nederland staat op de 2e plek en Swisscom uit Zwitserland op een derde plek. T-Mobile Nederland is terug te vinden op de 4e positie. KPN is volgens dit onderzoek terug te vinden op de 27e positie.

Alle resultaten vind je hier.