Talitha Muusse gaat samen met Mark Beekhuis de podcast De Nieuwsdag presenteren voor BNR. Muusse vertrok in april van het vorig jaar bij talkshow Op1 op NPO1.

Observatie aan het einde van de dag

De Nieuwsdag is er voor analyse en observatie aan het einde van de dag. In een half uur wordt de luisteraar bijgepraat over het belangrijkste nieuws, ideaal tijdens de rit naar huis, een rondje sporten of een wandeling met de hond.

“Blij met kost Talitha”

Hoofdredacteur Mireille van Ark: ‘We zijn blij met de komst van Talitha naar BNR. Ze brengt een frisse, eigen kijk op het nieuws mee. Ze staat voor een nieuwe generatie professionals die op een constructieve en originele manier tegen de huidige maatschappij aankijken en geen taboe onbenoemd laten. Bovendien is ze behalve opiniemaker vooral ook ondernemer, en dat is natuurlijk een goede match met BNR.’

Podcast De Nieuwsdag van BNR met Mark Beekhuis en Talitha Muusse is te beluisteren via diverse podcast-apps en bij en via bnr.nl/de-nieuwsdag