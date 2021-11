Talpa heeft een tweetal nieuwe online radiozenders in de lucht gebracht: AZ Radio en Radio 538 Rewind. De radiozenders zijn exclusief te beluisteren via Internet.

AZ Radio

Voetbalclub AZ uit Alkmaar en JUKE lanceren een speciale radiozender voor alle fans van de club: AZ Radio. Op de zender zijn alle officiële thuiswedstrijden van AZ live te horen. “Hiermee stellen Talpa Network en AZ het publiek, dat momenteel geen wedstrijden mag bijwonen, toch in de gelegenheid om alle thuisduels via AZ Radio optimaal te volgen. Ook de AZ University-podcast is terug te luisteren via JUKE“, aldus Talpa in een persbericht. Meer informatie is te vinden op www.juke.nl/az. JUKE is al enige actief met Ajax Radio.

538 Rewind

In aanloop naar het 30jarig bestaan van Radio 538 volgend jaar, introduceert Talpa vandaag een nieuw digitaal kanaal: ‘Rewind‘. “Op dit unieke themastation kunnen luisteraars genieten van de beste en grootste 538-hits uit de 90’s, 00’s en 10’s. Luisteraars worden 24/7 non-stop getrakteerd op verrassende throwbacks, maar bijvoorbeeld ook op de beste ‘538 Dance Smashes’ van de afgelopen dertig jaar. Rewind is vanaf vandaag te beluisteren via 538.nl, de 538-app en JUKE“, aldus Talpa in een persbericht. Met de komst van themakanaal Rewind is het themakanaal 538 Drops gestopt met haar uitzendingen.