Talpa Network en de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix gaan hun samenwerking met nog eens twee jaar verlengen. Dit weekeinde wordt de Dutch Grand Prix verreden in Zandvoort. Radio 538 is hierbij uitgebreid aanwezig.

Oranjegevoel

Dave Minneboo, Creative Director Radio Talpa Network in een persbericht: “De samenwerking tussen 538 en de Dutch Grand Prix is een perfecte fit: samen omarmen en vergroten we het oranjegevoel. Niet alleen tijdens het raceweekend, maar het hele jaar door.”

“Loyale partner”

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix: “Talpa Network is een van de loyale partners die al in onze plannen geloofde toen weinigen nog een cent durfden te geven voor het slagen van die plannen. Het geeft mij dan ook een trots gevoel dat ze de komende jaren aan boord blijven. Entertainment is een belangrijk onderdeel van het succes van de Dutch Grand Prix en daar levert Talpa Network, met onder meer Radio 538, een niet te onderschatten bijdrage aan.”

Radio 538

Dit weekeinde wordt de Grand Prix van Nederland verreden in Zandvoort. Radio 538 is hierbij uitgebreid aanwezig. Radio 538 zendt het hele weekeinde live uit Zandvoort. Vanaf vrijdag 06:00 uur t/m zondag 19:00 uur kijk en luister je live mee via Radio 538 en TV 538. TV 538 is bij alle aanbieders te zien via het digitale televisiepakket. Bij Ziggo is de zender op zondag 27 augustus ook te zien via Ziggo TV op kanaal 13. De programmering van de radiozender komend weekeinde vind je hier.