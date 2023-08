Onder andere Radio 538 en Grand Prix Radio zenden komend weekend live uit vanaf de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Radio 538

Radio 538 zendt het hele weekeinde live uit vanaf de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. Vanaf vrijdag 06:00 uur t/m zondag 19:00 uur kijk en luister je live mee via Radio 538 en TV 538. TV 538 is bij alle aanbieders te zien via het digitale televisiepakket. Bij Ziggo is de zender op zondag 27 augustus ook te zien via Ziggo TV op kanaal 13. De programmering van de radiozender komend weekeinde vind je hier.

Grand Prix Radio

Ook Grand Prix Radio zendt live uit vanaf Zandvoort. “In het weekend van 27 augustus staat de Grand Prix van Nederland op het programma. Grand Prix Radio zendt gedurende dit weekend live uit vanuit de Laguna Beach Club in Zandvoort“, aldus de radiozender. Er komen diverse gasten langs in de studio. Luisteren kan via Internet, DAB+ en diverse digitale radiopakketten.

NPO Radio 1

Zoals eerder bekend besteedt ook NPO Radio 1 uitgebreid aandacht aan de Dutch Grand Prix.