De NOS doet komend weekeinde uitgebreid verslag van de Dutch Grand Prix. De Formule 1-race op zondag 27 augustus is live te volgen via NPO 1.

Vrijdag: NPO Radio 1 Langs de Lijn vanuit Zandvoort

Vrijdagavond om 20.30 uur komt de uitzending van Langs de Lijn & Omstreken live vanaf de Formule 1 camping in Zandvoort. Verschillende gasten laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen. Uiteraard worden luisteraars op de hoogte gehouden van de trainingen en zijn er interviews met de coureurs.

Zaterdag: kwalificatie op NPO Radio 1 en NPO 1

Zaterdag 26 augustus is de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix. De NOS doet verslag van de ontwikkelingen via alle kanalen, waaronder om 15:00 uur live verslag van de kwalificatierondes op NPO Radio 1 met commentaar van Louis Dekker en Nick Catsburg. Om 17:00 uur start op NPO 1 een extra tv-uitzending, waarin Dione de Graaff met onder andere Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen terugkijkt op de kwalificaties en vooruitblikt op de zondag. NOS Sport komt zaterdag met een extra NOS Formule 1-Podcast.

Zondag: race live bij NOS op tv en via livestream

Op zondag zendt de NOS de hele middag live uit op tv en online via een livestream op nos.nl en de NOS-app. De uitzending start om 13.10 uur met een voorbeschouwing vanuit Zandvoort onder leiding van Dione de Graaff met gasten als autocoureurs Beitske Visser en Nick Catsburg. Matthijs van Weststrate staat in Zandvoort tussen de ronkende motoren op de grid en interviewt de coureurs. Rond 15:00 uur wordt de Dutch Grand Prix live uitgezonden op Nos.nl en NPO 1. Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen verzorgen het commentaar. De race is vanaf 15:00 uur ook live op NPO Radio 1 te volgen in Langs de Lijn.