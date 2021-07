Talpa Network zoekt gouden podcastidee voor ‘The Cast’

Talpa Network heeft ‘The Cast’ gelanceerd. The Cast is een initiatief waardoor creatieve makers met een ijzersterk podcast-idee kans maken op een groot podium.

Alle onderwerpen

Van technologie en lifestyle, tot comedy en fictie, alle onderwerpen zijn welkom. De beste ideeën worden met behulp van de juiste middelen en kennis uitgewerkt tot hoogwaardige podcastproducties, met een bereik in heel Nederland. Opgeven voor ‘The Cast’ kan via deze website.

Budget

Deelnemers met de meest spraakmakende inzendingen krijgen een mooi budget en worden in ‘The Cast’ begeleid door de beste content- en productieprofessionals van Nederland. “Ook krijgt het bereik van hun podcast een enorme boost door de marketingkracht van Talpa Network en distributie via audioplatform JUKE naar grote podcast-platformen zoals Spotify.“, aldus Talpa.

Investeren

Marc Adriani, Directeur Audio: “Als Talpa Network willen we investeren in Nederlandse creativiteit. Daarnaast zien we dat er steeds meer naar podcasts wordt geluisterd. Daarom zetten we onze deuren nu wagenwijd open voor het gouden podcastidee. Voor makers kost de productie van een kwalitatieve podcast soms maanden tijd. Met ‘The Cast’ willen we die makers een kickstart bieden, wat voor ons als bedrijf tegelijkertijd een mooie ervaring is.”

Jury

De jury van ‘The Cast’ bestaat uit onder andere Marc Adriani (directeur Audio Talpa), Yeliz Cicek, (Hoofdredacteur LINDA.meiden en Podcastmaker), Marc Veeningen (Hoofdredacteur Hart van Nederland) en Bas Menting (DJ 538 en Podcastmaker).

Insturen

Podcast-ideeën die gehoord moeten worden kunnen van 8 juli tot 31 augustus 2021 ingestuurd worden via deze website. Na 31 augustus beoordeelt de jury de inzendingen op creativiteit en potentie. Alleen de makers met de beste ideeën gaan dit najaar samen met Talpa Network aan de slag om van hun idee een goed verhaal te maken.