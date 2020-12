Telenet: Vlamingen zaten nog nooit zoveel voor de buis

In Vlaanderen is het afgelopen jaar een recordtijd achter de beeldbuis doorgebracht. Dit blijkt uit een analyse van Telenet over tv- en kijkgedrag bij haar 1,8 miljoen televisieklanten in Vlaanderen.

Lockdown

Volgens de provider stond in de eerste lockdownperiode vanwege het coronavirus de televisie gemiddeld 7 uur per dag aan, waarbij daytime even het nieuwe primetime leek te worden. Over het hele jaar ziet Telenet een toename van 16% van kijkuren overdag in vergelijking met 2019. Naast vermaak hadden we vooral ook nood aan duiding: we keken tot 20% meer lineaire nieuwsprogramma’s, met grote uitschieter in april (+58%).

Meer dan in 2019

In maart, april, oktober en november van dit jaar keken de Vlamingen respectievelijk 15%, 22%, 13% en 16% meer lineaire televisie dan in diezelfde periodes een jaar eerder: goed voor ongeveer zeven uur televisie per dag. Tijdens de zomermaanden daalde dit naar zo’n vijfenhalf uur – wat nog altijd bijna een half uur hoger ligt dan in het voorgaande jaar. Over het hele jaar genomen keken de Vlamingen gemiddeld 9% meer televisie dan in 2019.

“Logisch”

Dieter Nieuwdorp, marketing-verantwoordelijke bij Telenet: “Nu we massaal thuis zitten is het ook logisch dat de televisie sneller en vroeger aangaat bij onze klanten. Zowel lineaire televisie als streaming zagen we de afgelopen maanden toenemen, en dan vooral in de maanden waarin ook alle hobby’s en activiteiten wegvielen voor velen. Ook voor de komende feestdagen verwachten we dat deze platformen meer dan andere jaren gebruikt zullen worden. Nu we geen familie kunnen uitnodigen, is de kans groot dat we meer televisie zullen kijken met het hele gezin.”

Meer informatie over het onderzoek op de website van Telenet.

Afbeelding: