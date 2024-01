Televisiezender CBS Reality is gestopt met haar uitzendingen in Nederland. De zender was bij een aantal aanbieders in Nederland te zien via hun digitale televisiepakketten.

CBS Reality

De zender CBS Reality zond veel realityseries zoals FBI Criminal Pursuit, Nowhere to Run, 10 Years Younger, Who Do You Think You Are? en de ziekenhuis serie Baby ER uit. De zender was onderdeel van het bedrijf AMC Networks.

In juni 2022 is Ziggo al gestopt met de doorgifte van de televisiezender. De zender trekt zich nu geheel terug uit Nederland. De zender was onder andere nog te zien bij Kabelnoord en Odido. Per 31 december jl. zijn de uitzendingen van de televisiezender geheel gestaakt in Nederland.