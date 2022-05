Per vandaag, dinsdag 24 mei, gaat televisiezender Spike verder door het leven als Paramount Network. De zender is onder andere te zien in basispakket van providers zoals Ziggo, KPN en T-Mobile. De wijziging was eerder dit jaar al bekend gemaakt.

“Hollywood in je huiskamer”

De introductie van Paramount Network betekent volgens een persbericht een flinke uitbreiding van het aanbod op de zender met populaire, hoogstaande internationale producties. Denk bijvoorbeeld aan The Godfather, Ordinary People en Forrest Gump. “De introductie van Paramount Network is het antwoord op de veranderende behoeften en voorkeuren van de kijkers. De nieuwe tv-zender komt daar aan tegemoet door een programma aanbod dat het Hollywood-karakter benadrukt van een van de grootste filmstudio’s ter wereld.“, aldus de zender in een persbericht,

Hitseries, tv-premières en meer

De programmering van de tv-zender Paramount Network zal onder andere bestaan uit hitserie YellowStone met in de hoofdrol Kevin Costner, misdaadserie Elementary met Lucy Liu en Johnny Lee Miller, Emmy Award genomineerde serie Star Trek: Enterprise, tv-première van de animatiefilm Sonic the Hedgehog en nog veel meer.