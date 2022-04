De twaalfde editie van The Passion wordt vanavond, donderdag 14 april gehouden in Doetinchem en live uitgezonden op radio en televisie.

Televisie

Vandaag, Witte donderdag, is de uitzending live te zien om 20:30 uur bij de KRO-NCRV op NPO 1. The Passion is inmiddels veel meer dan een tv-uitzending. De uitzending op NPO 1 begint om 20.30 uur. NPO 1 is in Nederland ook live te bekijken via Internet. Voor slechthorenden wordt het paasverhaal door een gebarentolk vertaald op NPO 1 Extra (kanaal 81). Op deze manier heeft iedereen op hetzelfde moment dezelfde ervaring.

PassionTalk

Direct na The Passion komt Klaas van Kruistum met PassionTalk. Live vanuit de schouwburg in Doetinchem gaat hij napraten met alle hoofdrolspelers en nog andere bekende gasten. Vanaf circa 22.10 uur live te zien op het themakanaal NPO 1 Extra (kanaal 81)

Radio

Het paasverhaal is niet alleen live op televisie te volgen, ook radioluisteraars kunnen het verhaal beleven via de audiodescriptie die KRO-NCRV-dj Wouter van der Goes op NPO Radio 2. Vanaf 18.00 uur praat Wouter met de castleden van The Passion en komen bijzondere muzieknummers voorbij uit de afgelopen edities. Om 20:30 uur is de audiodescriptie live te volgen op NPO Radio 2. NPO Radio 2 is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.