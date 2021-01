Thema-uitzending NOS over corona-vaccinatiecampagne op NPO 1

Vanavond zendt de NOS de ‘Avond van de vaccinatie’ uit op NPO 1. De thema-uitzending begint om 20.35 uur en de presentatie is in handen van Rob Trip. Deze week wordt er gestart met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus.

Gasten

Te gast zijn vertegenwoordigers van onder andere de Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD, ofwel de mensen die verantwoordelijk zijn voor wie wanneer waarmee zal worden ingeënt. Ook wordt geschakeld met een covid-afdeling in het land voor een gesprek met ervaringsdeskundigen: patiënten en verpleegkundigen.

Er is live contact met de locatie in Veghel waar woensdag de eerste Nederlander zijn of haar prik zal krijgen. En verder wordt de kijker een blik gegund op de afdeling waar een ander vaccin wordt getest. Nederlandse onderzoekers en testpersonen doen daar mee aan een wereldwijd onderzoek naar de werkzaamheid van dat vaccin.

Achter de schermen

In reportages wordt duidelijk wat er achter de schermen allemaal vooraf is gegaan aan deze ongekend massale inentingscampagne. NOS op 3-presentator Emil van Oers geeft uitleg over de verschillende mutaties van het coronavirus en over hoe het kan dat de coronavaccins zo snel zijn ontwikkeld.

Enquête

Malou Petter brengt de resultaten van een Ipsos-enquête die de NOS onder de Nederlandse bevolking heeft laten houden. Onder meer over de bereidheid om zich te laten inenten en over wat men vindt van de vaccinatiestrategie. Daarnaast vertellen NOS-correspondenten hoe het er in ‘hun’ landen aan toegaat en waar de verschillen liggen met de aanpak in Nederland.

NOS Avond van de vaccinatie: Dinsdag 5 januari, 20.35-21.55 uur, NPO 1. De uitzending is met gebarentolk te zien op NPO Nieuws.

NPO 1 en NPO Nieuws zijn ook online te bekijken via NPO Start.