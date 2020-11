Tot en met vrijdag 27 november is de Top 1000 Allertijden te horen op Radio Veronica. De afgelopen weken kon er gestemd worden op de lijst.

“Beste hits ooit gemaakt”

“November staat op Radio Veronica in het teken van de beste hits ooit gemaakt. De Top 1000 Allertijden was de allereerste hitlijst van Nederland en gaat al ruim vijftig jaar mee. Geen editie is hetzelfde en dat maakt de lijst zo bijzonder. Zeker dit jaar, waarin muziek nog meer dan ooit verbindt en luisteraars nog meer behoefte hebben aan hun favoriete muziek. Onze luisteraars én de dj’s kunnen niet wachten op de 2020-editie met duizend geweldige nummers die stuk voor stuk eeuwigheidswaarde hebben!”, aldus Niels van Baarlen, station director Radio Veronica.

Queen

Queen veroverde vorig jaar met ‘Bohemian Rhapsody’ voor de dertiende keer de nummer 1 positie in de Top 1000 Allertijden. Daarnaast stonden zij maar liefst 22 keer in de lijst.

Editie 2020

De lijst is te vinden op de website van Radio Veronica en tot en met vrijdag 27 november iedere werkdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur te horen op de radiozender. In het weekend en buiten de Top 1000 om staat de zender ook geheel in het teken van de lijst. Luisteren kan via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Podcast

Er is ook een speciale podcast te beluisteren rond de Top 1000 Allertijden. In de ‘Top 1000 Allertijden Legends’ podcast nemen Veronica-dj’s Dennis Ruyer en Tim Klijn luisteraars mee in het levensverhaal van legendarische artiesten en hun grootste hits.