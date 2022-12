Vandaag is op Groot Nieuws Radio de Top 1008 van start gegaan: de lijst met de 1008 meest geliefde christelijke muzieknummersvolgens luisteraars van de radiozender 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Start

Vandaag om 12.00 uur is de lijst officieel geopend door zangeres Mirjam Kerkhof van Sela. De muziek van Sela is zeer geliefd onder veel luisteraars van Groot Nieuws Radio en is ook dit jaar weer regelmatig terug te vinden in de Top 1008. De lijst van 2022 is te bekijken op Top1008.nl.

Stemmen

Ook in 2022 is er massaal gestemd op duizenden favorieten. De Top 1008 is daardoor weer een mooie afspiegeling van de gospelmuzieksmaak van christelijk Nederland. Van klassiekers uit de jaren ’80 van de vorige eeuw tot spiksplinternieuwe muziek van Nederlands talent dat al snel is omarmd door de luisteraar. Naast een stem op vooraf geselecteerde nummers is er ook altijd een drietal vrije keuzes. Dankzij deze stemmen zijn onder andere For God Is With Us van King & Country, Aan Jouw Kant van Matthijn Buwalda en Sela’s Kerstnacht Boven Bethlehem in de lijst terechtgekomen. Traditiegetrouw staat Word Of God Speak van Mercy Me op positie 1008, al zou het volgens de stemmers best een veel hogere plek mogen krijgen.

Luisteren

De uitzending van Top 1008 op Groot Nieuws Radio is gestart op 21 december om 12.00 uur en hoor je elke dag tussen 06.00 en 19.00 uur, met uitzondering van 24, 25, en 26 december 2022. Groot Nieuws Radio is te beluisteren via DAB+, de Groot Nieuws Radio app en Internet.