Morgen, zondag 4 december, gaat de Top 4000 weer van start op Radio 10. De lijst is tot en met 24 december te horen op de radiozender.

Top 4000

De ‘Top 4000’ is de grootste hitlijst van Nederland. Van grote popklassiekers tot vergeten hits en guilty pleasures: alles staat erin. Ook dit jaar zijn Michael Jackson en The Beatles de meest genoteerde artiesten in de lijst, beiden staan er 38 keer in. Michael Jackson staat op nummer 8 met ‘Billie Jean’, de hoogst genoteerde hit van The Beatles is ‘Hey Jude’, terug te vinden op plek 31. De hoogste Nederlandse notering is ‘Roller Coaster’ van Danny Vera op de derde plaats. De drie hoogst genoteerde nieuwkomers zijn allemaal van Nederlandse bodem. Zo staat Son Mieux met ‘Multicolor’ op 96, DI-RECT met ‘Through The Looking Glass’ op 99 en neemt Goldband met hun hit ‘Noodgeval’ plek 205 in. Dankzij de serie Stranger Things vinden wij een van de grootste stijgers terug op #44, ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush.

Award

BLØF ontving vrijdag een speciale ‘Top 4000 Oeuvre Award’. De band is de meest genoteerde Nederlandse act in de hitlijst en niet weg te denken uit de Nederlandse muziekindustrie. Al sinds de allereerste editie van de ‘Top 4000’ in 2005 staat de Nederlandse band in de lijst. Ook dit jaar hebben luisteraars weer massaal gestemd en is de band met maar liefst 22 nummers terug te vinden in de grootste hitlijst aller tijden. ‘Zoutelande’ staat het hoogst genoteerd, op plek 21.

Luisteren

De ‘Top 4000’ gaat zondag 4 december om 12.00 uur van start en is daarna dagelijks tussen 06.00 en 00.00 uur te horen op Radio 10. De ontknoping is zaterdag 24 december iets voor 19.00 uur te horen. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via deze website.