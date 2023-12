Vanaf 29 januari aanstaande gaat de app van Canal Digitaal verder onder de naam CANAL+. Hiermee komt ook de content van de nieuwe streamingdienst voor abonnees van Canal Digitaal beschikbaar.

Eén plek

Met het hernoemen van de app brengt CANAL+ sport, live-tv, films en series samen op één plek. ESPN Compleet is standaard beschikbaar in de app. Bovendien geeft het streamingplatform toegang tot meer dan 75 tv-zenders en een grote verscheidenheid aan films en series. Voor DTH en IPTV blijft de naam Canal Digitaal beschikbaar, maar wordt voorzien van een ander logo: Canal Digitaal, a CANAL+ brand.

“Versterken”

Jacques Du Puy, CEO CANAL+ International, in een persbericht: “Het is geweldig om de positie van CANAL+ op de Europese markt verder te versterken met de lancering van onze streamingdienst in Nederland. Het is een volwassen streamingmarkt waar alle grote spelers actief zijn. Met onze ervaringen uit andere gebieden, de sterke relaties met contentleveranciers en grote belanghebbenden, zijn we ervan overtuigd dat we de klanten iets nieuws kunnen bieden. Vooral de combinatie van lineaire tv, sport, films en series maakt de onze propositie onderscheidend en uniek“.

Nieuwe tv-zender

Ook is de nieuwe televisiezender CANAL+ Action beschikbaar. De zender is beschikbaar in de app en daarnaast vanaf 5 december te vinden op kanaal 22 voor alle klanten met een Canal Digitaal tv-product (IPTV & DTH). Stationvoice voor deze nieuwe zender is Qmusic DJ Wim van Helden.