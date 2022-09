Zondag 2 oktober is het precies 30 jaar geleden dat de eerste televisie-uitzending van TV Oost te zien was. Daarmee was de allereerste regionale televisiezender van Nederland een feit. RTV Oost blikt de hele maand oktober terug op 30 jaar TV Oost met dagelijks een memorabel tv-programma of –fragment en een jubileumshow op zaterdag 29 oktober.

De provincie in

Vanaf maandag 26 september kunnen de kijkers van de regionale omroep van Overijssel stemmen op een lijst van 30 memorabele tv-programma’s en nieuwsfragmenten. Ook is RTV Oost in de hele provincie te vinden om meningen te polsen en herinneringen op te halen.

Elke dag een nieuwe ‘oude’

De hele maand oktober is er elke dag een memorabel tv-moment terug te kijken. Een aflevering van regiosoap Van Jonge Leu, een nieuwsuitzending rondom de vuurwerkramp, een aflevering van De Regiotap, het boven water halen van de Kamper Kogge, de MKZ-crisis, en nog veel meer. Terugkijken kan elke middag om 16.00 uur op TV Oost en online op rtvoost.nl/30.

Jubileumshow

In de jubileumshow ’30 jaar TV Oost’ op zaterdag 29 oktober is pionier en oprichter van TV Oost, Hennie Everts, de hoofdgast. Hij schreef samen met Peter Schavemaker zijn biografie ‘Jongen van Kotte’, die vanaf 30 september in de winkel ligt. Het is het verhaal van Tukker Henny Everts, de jongen van Kotte, die opgroeit in Tuindorp ‘t Lansink en ‘t Kotte in metaalstad Hengelo. Over de op- en neergang van de katholieke Twentsche Courant en de opkomst van de regionale omroep voor Overijssel. We blikken met hem en vele andere TV Oost-coryfeeën terug op de afgelopen 30 jaar regionale televisie