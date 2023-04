TV Oranje dreigt te verdwijnen uit het digitale televisiepakket van aanbieder KPN. De televisiezender wil nu een actie starten om de doorgifte te behouden.

Geen vergoeding meer

KPN maakte deze maand bekend TV Oranje vanaf 1 juli geen vergoeding meer te willen betalen voor doorgifte. TV Oranje had al aangegeven dat dit financieel niet haalbaar is, waardoor de zender nu op korte termijn uit het Pluspakket van KPN dreigt te verdwijnen. TV Oranje blijft wel beschikbaar via alle overige Nederlandse televisieaanbieders.

‘Geen haalbare kaart’

TV Oranje zendt 24 uur per dag videoclips en andere beelden met Nederlandse artiesten uit. Volgens directeur Gerard Ardesch is de zender al sinds 2005 een groot succes. “Televisieaanbieders nemen ons op in hun pakketten en betalen daarvoor een vergoeding van enkele centen per abonnee per maand. Op die manier dekken wij onze kosten, zoals technische ondersteuning en auteursrechten”, aldus de mediaondernemer uit Steenwijk. “Wij zijn een reclamevrije zender dus zonder die vergoeding lijden we verlies, dat is geen hogere wiskunde. Een ander verdienmodel is voor ons als kleine zender ook geen haalbare kaart. Wel worden we gelukkig gesteund door duizenden supporters die jaarlijks een bijdrage van €15,- aan ons overmaken.”

‘Misleidend’

Het steekt de directeur dat het besluit van KPN om niet langer een vergoeding te betalen nogal plompverloren genomen lijkt te zijn. “Nota bene hebben ze TV Oranje in april eerst nog ‘Zender van de Maand’ gemaakt bij KPN, om vervolgens met deze mededeling te komen”, aldus Ardesch. “Dat is natuurlijk enorm misleidend naar hun klanten, die met het afnemen van een pluspakket denken naar TV Oranje te kunnen kijken. En dat pakt dan twee maanden later ineens heel anders uit. We onderzoeken of hier juridisch nog iets aan gedaan kan worden.”

Publieksacties

Op dit moment wordt bij TV Oranje nagedacht over mogelijke publieksacties. Gerard Ardesch is strijdbaar: “Als we bij KPN op zwart gaan missen onze Nederlandse artiesten weliswaar ruim twee miljoen potentiële kijkers, maar we blijven wel te zien bij alle andere distributeurs. We zullen de duizenden supporters en miljoenen kijkers van TV Oranje dan zeker adviseren om hun abonnement bij KPN op te zeggen en per 1 juli te kiezen voor een andere provider. KPN is dan namelijk de enige die TV Oranje niet langer doorgeeft, alle anderen hebben het wel in hun pakket. Uiteraard mobiliseren we in dat geval ook de grote Nederlandse artiestenschare en de landelijke politiek.”