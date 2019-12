TV Oranje Top 1000 eind dit jaar weer te zien op TV Oranje

Vanaf zondag 29 december zendt TV Oranje weer de TV Oranje Top 1000 uit. Dit jaar staat Django Wagner bovenaan in deze eindejaarshitlijst.

Wagner

De Brabantse levensliedzanger Django Wagner scoorde het afgelopen jaar een flinke hit met de Sinti-uitvoering van het nummer ‘Het is weer weekend’. Het levert hem in 2019 het hoogste aantal stemmen op in de TV Oranje Verzoekparade, het dagelijkse tv-programma dat de basis vormt voor de Top 1000. Het feestelijke liedje, met een belangrijke muzikale gastrol voor Koninklijk Zigeunerorkest Roma Mirando, was duidelijk favoriet bij de meer dan anderhalf miljoen stemmers.

Henk Bernard

De artiest met de meeste noteringen in de TV Oranje Top 1000 van 2019 is Henk Bernard. De zanger uit Sint-Michielsgestel staat met maar liefst 32 nummers in de lijst, gevolgd door Marco de Hollander (22 noteringen), Henk Damen (19 noteringen), De Romantica’s (13 noteringen), Django Wagner (12 noteringen), Koos Alberts (12 noteringen), Frans Bauer (11 noteringen) en Jannes (11 noteringen).

Aantal stemmen bijna verdubbeld

Er is dit jaar sprake van een enorme toename in het aantal uitgebrachte stemmen. Dit is waarschijnlijk te danken aan de nieuwe website van TV Oranje die begin dit jaar werd gelanceerd. Daardoor is het onder meer gemakkelijker geworden om te stemmen of een oproep te doen om te stemmen.

In de TV Oranje Verzoekparade werden in 2019 in totaal 1.573.867 unieke stemmen uitgebracht op 2864 clips. Dat betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen 799.074 stemmen werden uitgebracht. De Top 1000 wordt samengesteld op basis van de meest aangevraagde clips van het afgelopen jaar, waarbij uitsluitend de unieke stemmen worden meegeteld.

Marathonuitzending Top 1000

De TV Oranje Top 1000 van 2019 is non-stop bij TV Oranje te zien van zondag 29 december 07.00 uur tot dinsdag 31 december 19.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van woensdag 1 januari 19.00 uur tot zaterdag 4 januari 07.00 uur.

De zender is via aanvullende pakketten te zien via onder andere Ziggo en KPN.

De gehele lijst vind je hier.

Video: