Tot en met zaterdag 31 december, 19.00 uur is op TV Oranje de TV Oranje Top 1000 te zien. De eerste plaats in de eindejaarslijst is deze keer voor Frans Bauer met ‘Koning van het feest’. De clip kreeg dit jaar de meeste unieke stemmen in de Verzoekparade en eindigt daarmee bovenaan in de TV Oranje Top 1000. Ook in 2013 eindigde Frans Bauer op de eerste plek, toen met het nummer ‘Doe nou niet’.

Marco de Hollander heeft de meeste noteringen

De artiest met de meeste noteringen in de TV Oranje Top 1000 van 2022 is net als vorig jaar Marco de Hollander. De volkszanger uit Ter Aar staat met maar liefst 62 nummers in de lijst. Hij wordt op gepaste afstand gevolgd door de Brabantse zanger en oud-profvoetballer Henk Damen, die met 38 noteringen ook hoge ogen gooit. Andere artiesten die we veel tegenkomen in de lijst zijn Jannes (24 noteringen), Corry Konings (20 noteringen), Henk Bernard (17 noteringen) en Grad Damen (17 noteringen). De nummer één van dit jaar, Frans Bauer, heeft in totaal 20 noteringen.

Stemmen

Voor het dagelijkse programma TV Oranje Verzoekparade werden in 2022 in totaal 752.870 stemmen uitgebracht. De TV Oranje Top 1000 wordt samengesteld op basis van de meest aangevraagde clips van het afgelopen jaar, waarbij uitsluitend de unieke stemmen worden geteld.

Marathonuitzending Top 1000

De TV Oranje Top 1000 van 2022 is non-stop bij TV Oranje te zien tot zaterdag 31 december 19.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van zondag 1 januari 19.00 uur tot woensdag 4 januari 06.00 uur. TV Oranje is nog tot dinsdag 10 januari tijdelijk beschikbaar voor alle klanten van Ziggo, op kanaal 609.

De volledige TV Oranje Top 1000 van 2022 is te vinden op tvoranje.nl.