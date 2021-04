TV West komt met nieuwe televisieserie ‘Bollenjongens’

Op woensdag 5 mei start de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ op TV West. In deze serie volgt presentator Johan Overdevest een jaar lang elf jonge agrariërs tijdens hun werk op het land en in de schuren in de Duin- en Bollenstreek.

Export

Deze streek is belangrijk voor het toerisme in Nederland en voor de export: de bollen en bloemen worden naar de hele wereld verzonden. Wat allemaal komt kijken bij het vak van bollenkweker is te zien in de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ die vanaf 5 mei tien weken lang te zien is op TV West.

Een jaar lang in beeld gebracht

Vorig jaar juni zijn de opnames voor ‘Bollenjongens’ gestart. In totaal worden elf jonge ondernemers gevolgd in hun dagelijkse werk. “De Bollenstreek is een uniek gebied met de Keukenhof en al die velden vol bloemen. Maar ik realiseerde me dat ik eigenlijk geen idee had wat er nou het hele jaar door in de streek gebeurt om die velden in bloei te krijgen en een bos tulpen bij ons thuis in de vaas. Ik ben daarom in gesprek gegaan met een groep jonge kwekers om eens te horen wat zij zoal doen in de verschillende seizoenen. En ik wist meteen dat daar een mooie en interessante serie over te maken was.”, aldus maker Johan Overdevest.

Kijken

De serie is te zien op TV West, dat landelijk te ontvangen is via diverse digitale televisiepakketten. Online zijn alle programma’s te zien via de gratis Omroep West app en via de website van de regionale omroep.

Meer over ‘Bollenjongens’ is te lezen op de website van Omroep West.

Sociale media: