TV West zendt documentaire ‘Kerstbomen rausen’ uit

Vanavond om 18.00 uur is bij TV West de documentaire ‘Kerstbomen rausen‘ te zien. De documentaire gaat over de kerstbomenjacht in Den Haag.

“Haagse traditie”

Omroep West-verslaggever Anita Janssen heeft een documentaire gemaakt over deze Haagse traditie. “Ik groeide op in de Schilderswijk en in de dagen tussen kerst en oud en nieuw begonnen de jongens uit de buurt kerstbomen te rausen. Gewapend met stokken en fietskettingen gingen ze bloedserieus andere wijken te lijf om zoveel mogelijk kerstbomen, autobanden en oude meuk te verzamelen. Op Oudjaarsavond zorgde dat voor enorme vuren op iedere hoek van de straat.”.

Herinneringen

Anita heeft er levendige herinneringen aan. ‘En ik niet alleen, want kerstbomen rausen is onderdeel van het collectieve Haagse geheugen.’ Dat bleek ook wel uit de zeshonderd reacties op een Facebook-oproep die ze deed voor de documentaire.

Kerstbomen rausen

De documentaire ‘Kerstbomen rausen’ wordt op zondag 27 december uitgezonden op TV West om 18.00 uur. De regionale omroep is te zien via diverse digitale televisiepakketten (Ziggo kanaal 30 en kanaal 709) en via Internet.

Andere tijden

Eerder al maakte ‘Andere Tijden’ (NTR/VPRO) al een documentaire over de Haagse kerstbomenjacht. Deze documentaire is te zien via NPO Start.

Video: