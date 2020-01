Uitgebreid aandacht voor Africa Eco Race 2020 op Ziggo Sport

Ziggo Sport doet de komende weken uitgebreid verslag van de Africa Eco Race 2020. Aan de rally doen ook veel Nederlanders mee.

Africa Eco Race

De Africa Eco Race is een rally die voert van Monaco naar Dakar in Senegal. De koers kent 12 etappes en duurt tot en met 20 januari aanstaande.

Ziggo Sport

Dit jaar doet sportzender Ziggo Sport uitgebreid verslag van de race. Vanaf 7 januari is de eerste uitzending te zien op Ziggo Sport vanaf 23.00 uur.De uitzendingen worden gepresenteerd door Olav Mol, Jack Plooij en Rob Steltman. Zij doen dagelijks verslag van de wedstrijd. De sportzender is zonder meerkosten te zien op kanaal 14 voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie.

Ziggo Sport Select

Liefhebbers van de race die geen beschikking hebben over Ziggo kunnen terecht via het aanvullende pakket van Ziggo Sport Totaal. Via het kanaal Racing is elke dag rond 22.30 uur de uitzending te zien.

YouTube

Via YouTube is de uitzending de volgende dag te zien vanaf 13.00 uur via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

Meer informatie op de website van de Africa Eco Race.

Sociale media: