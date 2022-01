Lokale omroep Unity breidt de programmering op haar radiozenders Unity.NU en Unity NL vanaf heden uit met de straattalkshow ‘RUDO!’. Deze straattalkshow wordt al als televisieprogramma uitgezonden via het televisiekanaal Unity.NU en Internet.

Waarschuwing

De radiozenders van de lokale omroepen van Leiderdorp (Unity NL) en de regio rond Leiden (Unity.NU) voldoen niet aan de zogenaamde ICE-norm, aldus het Commissariaat voor de Media. Het commissariaat heeft de lokale omroepen een waarschuwing gegeven.

ICE-norm

Lokale publieke omroepen moeten er op grond van de Mediawet 2008 voor zorgen dat hun media-aanbod voldoet aan de ICE-norm. Dit is een norm die voorschrijft dat het lokale programma-aanbod voor ten minste vijftig procent van informatieve, culturele en educatieve aard moet zijn. Dit geldt voor zowel televisie- als radiokanalen.

Verbeterplan

De lokale omroepen hebben aangegeven een verbetertraject in te gaan om het lokale informatieve, culturele en educatieve media-aanbod te vergroten. De eerste stap is het uitzenden van de straattalkshow ‘RUDO!’. Het televisieprogramma ‘RUDO!’ is vanaf dit weekend ook iedere zondag om 7.00 en 22.00 uur te horen op de radio bij Unity.NU en Unity NL. Fragmenten uit de straattalkshow worden op deze tijden uitgezonden op de radio. Het programma wordt gepresenteerd door Rudo Slappendel.

“De variant op de radio is onderdeel van het ICE-verbeterplan dat Unity.NU heeft ingezet, na een waarschuwing van het Commissariaat voor de Media. Door dit programma en ook andere programma‚Äôs op de radio uit te zenden gaat het percentage informatie, cultuur en educatie omhoog. Binnenkort krijgt onder andere het Unity.NU weekoverzicht ook een variant op de radio en worden er in het weekend extra regionieuwsbulletins uitgezonden“, aldus de lokale omroep op haar website.