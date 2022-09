Streekomroep Unity.NU start deze maand met de maandelijkse Provincie Podcast. Unity.NU is de publieke lokale omroep in de regio rond Leiden en Wassenaar.

Podcast

De omroep komt vanaf eind september met een nieuwe podcast: Provincie Podcast. In de podcast praat Jaap Smit, Commissaris van de Koning, maandelijks met presentator Rudo Slappendel over actuele provinciezaken. In de eerste podcast stelt de commissaris zich voor en wordt er gesproken over zijn eerdere bezoek aan Zoeterwoude, het gerenoveerde provinciehuis en Prinsjesdag.

Luisteren

De podcast is iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 12.00 uur onder andere te beluisteren via Unity.NU, Spotify en SoundCloud. De eerste podcast is vrijdag 30 september te beluisteren.