Vanaf 4 januari meer nieuws uit de regio op NPO 2

Vanaf 4 januari is elke werkdag om 18.15 uur op NPO 2 het NOS Journaal Regio te zien, met nieuws van de regionale omroepen dat landelijke relevantie heeft. De presentatie is afwisselend in handen van Rob van Dijk (RTV Utrecht) en Nejifi Ramirez (NH Nieuws/NOS).

Start van NPO Regio

Het NOS Journaal Regio volgt op het reguliere NOS Journaal van 18.00 uur, dat vanaf januari dus niet meer alleen op NPO 1, maar ook op NPO 2 is te zien. Beide journaals vormen op NPO 2 de aftrap van een nieuw twee uur durend blok van programma’s met een regionaal karakter: NPO Regio.

Dit regionale blok zal landelijk dezelfde inhoud hebben. Er is eerder wel een experiment uitgevoerd waar per regio een ander regionaal venster was te zien. Dit experiment krijgt echter geen definitief vervolg.

Samenwerking NOS en regionale omroepen

Het NOS Journaal Regio is een samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen (via Bureau Regio, de redactie van de regionale omroepen die is gevestigd op de Nieuwsvloer van de NOS) en biedt nieuwsverhalen uit de regio met impact en herkenbaarheid. Dat kan gaan om verdieping van het landelijke en internationale nieuws; het kan ook aanvullend zijn op dat nieuws. Als het maar urgent is en interessant voor het landelijke publiek.

Het NOS Journaal Regio past volgens de Stichting RPO, het overkoepelende orgaan van regionale omroepen, in de ambitie van het kabinet om meer content van regionale omroepen onder de aandacht te brengen van een landelijk publiek. Tegelijkertijd is het een nieuwe stap in een samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen die al decennia bestaat.

