Tot en met zondag 13 februari is er op televisie veel aandacht voor de 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het toernooi wordt in zijn geheel uitgezonden door Ziggo Sport.

Toernooi

Aan het toernooi dat wordt gehouden in Rotterdam Ahoy doen onder andere de tennissers Gael Monfils, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, David Goffin en de winnaar van de vorige editie: Andrey Rublev mee. Ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn van de partij.

Ziggo Sport

Sportzender Ziggo Sport besteedt ruim aandacht aan dit toernooi. Alle wedstrijden zijn te zien via Ziggo Sport. Dit kanaal is zonder meerkosten beschikbaar voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 14. Een aantal wedstrijden wordt uitgezonden via kanaal 13 (Ziggo TV). Liefhebbers die geen abonnement hebben bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport Totaal. De wedstrijden worden onder andere uitgezonden via Ziggo Sport Tennis.

NOS

Het finaleweekend op zaterdag 12 februari en zondag 13 februari is ook te zien bij de NOS. De wedstrijden zijn zowel zaterdag als zondag te zien op NPO 2. Daarnaast wordt elke dag een wedstrijd om 19.30 uur live uitgezonden via NOS.nl

Wheelchairtoernooi