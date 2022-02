De Olympische Winterspelen in Peking zijn vanaf vrijdag 4 februari op de voet te volgen via NPO Radio 1. RadiOlympia (NOS) doet live verslag van alle schaats- en shortrackwedstrijden en brengt achtergronden, analyses, reportages en het laatste nieuws uit Peking.

RadiOlympia

RadiOlympia is elke dag op wisselende momenten te horen. De exacte uitzendtijdstippen zijn te vinden op de website van de publieke nieuwszender. Drie maal per dag is er een vaste olympische update met Gio Lippens (NOS), waarin de luisteraar wordt bijgepraat over de prestaties van die dag: om 07.30, 12.30 en 17.30 uur.

Presentatoren Robbert Meeder (NOS) en Ghislaine Plag (KRO-NCRV) nemen in RadiOlympia het schaatsprogramma voor hun rekening. De analyses zijn van Annouk de Rijk, Mark Tuitert, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma. Het shorttrackdeel wordt gepresenteerd Tom van ‘t Hek (NOS) en Jurgen van den Berg (Omroep MAX) met daarin analyses van Dave Versteeg en Sanne van Kerkhof. Het commentaar bij beide sporten komt van Sebastiaan Timmerman.

Langs de Lijn en Langs de Lijn en Omstreken

Langs de Lijn (NOS) en Langs de Lijn En Omstreken (NOS/EO) zijn er tijdens de Winterspelen op de gebruikelijke tijden. Met daarin een olympisch forum waarin elke dag de resultaten van de sporters worden besproken. In de eerste week is ex-schaatsster Laurine van Riessen vast forumlid, in de tweede week is dat ex-schaatser Bart Veldkamp.

Nieuwsweekend

Als nieuws- en sportzender besteedt NPO Radio 1 uiteraard veel aandacht aan een groot evenement als de Olympische Winterspelen. Toch hoeven de vaste luisteraars van Nieuwsweekend (Omroep MAX) hun programma niet te missen. Op zaterdag 12 en zaterdag 19 februari maakt Nieuwsweekend op de zender plaats voor RadiOlympia, maar dan is het programma van 08.30 tot 10.00 uur te volgen via de site van NPO Radio 1 of via de NPO Radio 1-app. Luisteren naar de radiozender via Internet kan hier.

Meer informatie via de website van NPO Radio 1.