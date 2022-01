Op vrijdag 4 februari starten Olympische Winterspelen 2022 in Peking. De Winterspelen zijn meer dan twee weken live te volgen bij de NOS. Van ’s nachts tot in de namiddag op radio, televisie en online.

Meer dan tien uur Olympische topsport per dag

De Olympische Spelen in Peking zijn meer dan twee weken lang tussen de vroege nacht (rond 02.00 / 03.00 uur) en circa half elf ‘s avonds te volgen op NPO 1. Bij elkaar zo’n 240 uur, waarvan 150 uur live.

Jaap Eden IJsbaan

NOS OS Peking Live Schaatsen – het schaatsprogramma van de Winterspelen – én NOS Studio Peking komen vanaf de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Met op de achtergrond rondschaatsende mensen en sfeervolle lampjes staat deze plek in februari in het teken van samen schaatsen én schaatsen kijken.

Talkshow

De dagelijkse primetime talkshow NOS Studio Peking wordt gepresenteerd door Dione de Graaff. In de spiegeltent Salon Perdu, die naast de schaatsbaan staat, bespreekt Dione de Graaff dagelijks met gasten de belangrijkste momenten van de dag, wordt vooruitgekeken naar het programma van morgen en komen oud-olympiërs en sporters langs.

Schaatsuitzendingen

De presentatie van de schaatsuitzendingen op de Jaap Eden IJsbaan is in handen van Henry Schut, die samen met analisten Mark Tuitert, Erben Wennemars, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma de schaatswedstrijden voorbeschouwt, bekijkt en analyseert.

Shorttrackuitzendingen

De shorttrackuitzending komt vanuit een speciaal aangeklede studio in Hilversum en wordt gepresenteerd door Jeroen Stomphorst, die samen met analist Niels Kerstholt de verschillende shorttrackwedstijden onder de loep neemt. De commentatoren zijn Joris van den Berg en Cees Juffermans.

RadiOlympia

Wintersportliefhebbers stemmen tijdens de Winterspelen af op RadiOlympia, hét radioprogramma met live-verslagen, updates en het laatste nieuws uit Peking. RadiOlympia heeft een live-programma bij het schaatsen en shorttrack en is dus iedere dag op wisselende tijdstippen op NPO Radio 1 te horen. Drie maal per dag is er een olympische update, waarin de kijker wordt bijgepraat over de prestaties van die dag: om 7.30, 12.30 en 17.30 uur.

Het presentatieduo Robbert Meeder en Ghislaine Plag start de olympische dag en wordt later op de dag afgewisseld door Tom van ‘t Hek en Jurgen van den Berg.

discovery+ en Eurosport

De NOS heeft via een sublicentie de rechten verworven om het schaatsen live in beeld te brengen. Alle sporten van de Olympische Winterspelen zijn te zien via de streamingdienst discovery+ en Eurosport.