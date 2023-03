De komende week staan de Oscars centraal bij Ziggo TV. De filmprijzen worden in de nacht van zondag 12 maart op maandag 13 maart uitgereikt.

Films

Op Ziggo TV (kanaal 13) en FilmBox (kanaal 100) is vanaf dinsdagavond elke avond een film te zien die eerder een Oscar hebben gewonnen. Het gaat om de volgende films:

Di 7 maart 20:30 12 YEARS A SLAVE (3 Oscars)

Wo 8 maart 20:30 CHICAGO (6 Oscars)

Do 9 maart 20:30 SELMA (1 Oscar)

Vr 10 maart 20:30 THE KING’S SPEECH (4 Oscars)

Za 11 maart 20:30 THE IMITATION GAME (1 Oscar)

Za 11 maart 22:00 VICKY CRISTINA BARCELONA (1 Oscar)

Zo 12 maart 20:30 SLUMDOG MILLIONAIRE (8 Oscars)

Zo 12 maart 22:35 THE ARTIST (5 Oscars)

Uitreiking

De uitreiking is in de nacht van zondag 12 maart op maandag 13 maart ook live te zien via Ziggo TV en FilmBox. Het programma:

Ma 13 Maart 00:30 Oscars Red Carpet Live

Ma 13 Maart 02:00 Oscars Ceremony Live

Ma 13 Maart 20:30 Oscars Highlights Show

Di 14 Maart 20:30 Oscars Highlights Show

Meer informatie via deze website.