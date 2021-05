Veranderingen bij lokale omroepen in Apeldoorn en Deventer

Bij zowel de lokale omroep van Apeldoorn als van Deventer zijn per vandaag veranderingen doorgevoerd.

Apeldoorn

In Apeldoorn is RTV Apeldoorn per vandaag niet meer de publieke lokale omroep voor de Gelderse gemeente. Het Commissariaat voor de Media heeft de licentie voor de publieke lokale omroep in Apeldoorn voor de komende vijf jaar toegekend aan Valouwe Media Stichting (VMS). VMS start haar uitzendingen per 1 juni aanstaande. RTV Apeldoorn heeft haar uitzendingen via de ether en kabel per vandaag gestaakt. De omroep gaat nog wel door via DAB+, sociale media en Youtube. Meer informatie hierover op de website van RTV Apeldoorn.

Deventer

In Deventer is de licentie voor de publieke lokale omroep per vandaag niet meer in handen van Deventer RTV (Drtv) maar van streekomroep Salland 1. Salland 1 is al actief als lokale omroep in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en zal per vandaag ook Deventer gaan bedienen. Een aantal programma’s van Deventer RTV zoals het sportprogramma Sport Live gaat mee verhuizen naar de nieuwe lokale omroep. Meer informatie op de website van Salland 1.

Online

Drtv wil wel actief blijven via Internet. “Drtv gaat verder als commerciële omroep, echter zonder de voor de luisteraar bekende frequenties. Wij maken de programma’s voor de luisteraar en dat zijn veelal de Deventenaren. Het uitzendgebied van Salland1 bestrijkt ook meer de regio rondom Deventer, zodat we de luisteraar zoveel als mogelijk tegemoet komen op deze wijze“, aldus Eindredacteur Erik van Luttikhuizen van Deventer RTV op haar website.

