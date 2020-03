Veronica Inside gaat ondanks Coronavirus voorlopig door

De uitzendingen van Veronica Inside van vrijdag 13 maart en maandag 16 maart gaan door. Wel zullen er enkele aanpassingen worden gedaan, vanwege de maatregelen die de overheid aankondigde tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Publiek

Vandaag, vrijdag 13 maar,t zullen er maximaal vijftig mensen plaatsnemen in het publiek. In combinatie met de crew van Veronica Inside zijn er dan minder dan 100 personen aanwezig in de studio, om zo te voldoen aan de maatregel van het RIVM. De uitzending duurt net als elke vrijdag van 20:30 uur tot 22:00 uur.

Kortere uitzending

Maandag 16 maart zal er helemaal geen publiek aanwezig zijn in de studio. Daarnaast zal deze uitzending in plaats van tot 22:20 uur duren tot 21:30 uur, aangezien er aankomend weekend niet gevoetbald wordt en de mannen aan tafel daardoor minder te bespreken hebben. De uitzending begint gewoon om 20:30 uur.

Onduidelijk

Het is voorlopig nog onduidelijk of de overige uitzendingen in maart door zullen gaan, en zo ja in welke vorm. Met de mensen die zich hebben opgegeven als publiek voor de uitzending van vrijdag 13 of maandag 16 maart wordt persoonlijk contact gezocht.